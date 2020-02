Ungeschlagen zum Premierentitel

Die Tennis-Herren des TC Bad Schussenried sind durch einen Auswärtssieg beim TC Markwasen Reutlingen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte württembergischer Hallenmeister geworden. Beide Mannschaften trennten sich 3:3 und am Ende setzte sich der TCS aufgrund von nur sechs mehr gewonnenen Spielen durch. Für die Schussenrieder war es der vierte Sieg im vierten und letzten Saisonspiel, weshalb sie nicht mehr von Platz eins in der Tabelle verdrängt werden können.

Den Titel mussten sich die Schussenrieder jedoch hart erkämpfen, da die Reutlinger mit einer sehr starken Mannschaft antraten. In der ersten Runde gingen auf Schussenrieder Seite David Gaissert (an Position 2) und Bernd Elshof (4) an den Start. Gaissert bekam es mit Michael Feucht zu tun. Nach verlorenem ersten Satz (3:6) gewann der Schussenrieder den zweiten Durchgang mit 6:2. Im entscheidenden Match-Tiebreak hatte Gaissert beim Stand von 9:8 Matchball, vergab diesen jedoch und verlor letztlich mit 9:11. Elshof spielte gegen Dustin Werner, der einen Sahnetag erwischte. Werner überzeugte mit druckvollem Spiel und ließ seinem Gegner beim 2:6 und 3:6 wenig Chancen.

Dadurch lagen die Schussenrieder nach der ersten Runde mit 0:2 zurück. Dominik Böhler (1) und Michael Walser (3) standen damit schon mächtig unter Druck. Böhler traf auf Robin Lang und setzte sich hochverdient mit 6:0 und 6:2 durch. Walser spielte gegen den Nachwuchsspieler der Reutlinger, Laurent Calac. Dieser spielte von Beginn an äußerst solide und gewann folglich verdient mit 6:3 und 6:3 gegen Walser.

Nun stand es nach den Einzeln 1:3 aus Schussenrieder Sicht – beide Doppel mussten nun gewonnen werden, um den Titel einfahren zu können. Böhler und Elshof traten als Einser-Doppel, das zweite TCS-Duo bildeten Gaissert und Walser. Böhler/Elshof gewannen souverän mit 6:4 und 6:0 gegen Lang/Calac. Somit musste die Partie zwischen Gaissert/Walser und Feucht/Werner die Entscheidung bringen. Das starke Doppel der Reutlinger spielte von Beginn an druckvoll und hochkonzentriert. Nachdem die Reutlinger schon mit 7:5 und 2:0 führten, glaubte niemand mehr so richtig an einen TCS-Sieg. Doch Gaissert/Walser rissen das Ruder noch herum und sicherten sich den zweiten Satz noch mit 6:4. Im Match-Tiebreak hatten die Schussenrieder nach einem ausgeglichenen Verlauf beim Stand von 9:8, 10:9 und 11:10 jeweils einen Matchball. Der dritte Matchball wurde dann durch einen Return-Winner von David Gaissert erfolgreich verwertet und der erste württembergische Hallenmeistertitel der Vereinsgeschichte stand fest. Der Jubel im Lager der Schussenrieder kannte keine Grenzen mehr.

Nun steht eine längere Spielpause für den TCS an, bevor dann wieder in den Pfingstferien im Trainingslager in Kroatien die Weichen für die Württembergliga-Saison im Freien gestellt werden sollen, die am 20. Juni beginnt. In dieser wollen die Schussenrieder dann versuchen, nahtlos an die Erfolge des Winters anzuknüpfen.