Unfallverursacher flüchtet

Ein Fahrer hat sich am Donnerstag nicht um den Schaden in Bad Schussenried gekümmert. Wie die Polizei mitteilt, parkte der VW einer 51-Jährigen zwischen 16 Uhr und 17 Uhr in der Wilhelm-Schussen-Straße im Bereich des Rathauses. Ein Unbekannter streifte das Auto beim Vorbeifahren und beschädigte den Spiegel, den Kotflügel und die Tür. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein Fahrrad oder motorisierter Roller den Schaden verursacht hat. Da die Wilhelm-Schussen-Straße im fraglichen Zeitraum von vielen Passanten genutzt worden ist, erhofft sich die Polizei Bad Schussenried Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07371/9380 zu melden.