Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Nach einem Unfall am Dienstag in Bad Schussenried sucht die Polizei Zeugen. Laut Polizeibericht fuhr eine 20-Jährige mit ihrem Audi auf der L 284 und bog nach links in die Zeppelinstraße ab. Dort fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Ford und hatte Vorfahrt. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen.

Insassin leicht verletzt

Bei dem Unfall erlitt die 15-jährige Mitfahrerin im Audi leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro.

Im Vorfeld des Unfalls soll hinter der 20-Jährigen ein schwarzer BMW sehr dicht aufgefahren sein. Dessen Fahrer schien wohl auch das Warten an der Einmündung zu lange zu dauern und schrie die Frau aus seinem Auto an. Dadurch fühlte sich die Audifahrerin wohl gestresst und bog letztendlich ab.