Bei einen Unfall beim Überholen ist am Montag in Bad Schussenried ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall um 16.45 Uhr. Zu dieser Zeit fuhr ein 37-Jähriger mit seinem BMW aus Richtung Sattenbeuren kommend nach Reichenbach. Auf der L283 überholte er den Seat eines 63-Jährigen, der vor ihm fuhr. In diesem Moment scherte auch der Seat aus, um einen Lastwagen vor ihm zu überholen. Dabei stießen die beiden Autos seitlich zusammen. Auf den 63-jährigen Unfallverursacher kommt nun eine Anzeige zu.