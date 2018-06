Unentschieden in Uttenweiler

Der SV Uttenweiler und der FV Bad Schussenried haben sich am Donnerstagabend in der Fußball-Bezirksliga Donau mit 1:1 (1:1) getrennt.

Uttenweiler ging früh in Führung. Der SVU spielte sich mit drei Pässen bis an den Strafraum der Schussenrieder heran und Felix Kötzle schloss den Angriff zu 1:0 ab (1.). Danach brauchte der FVS etwas, um den Rückschlag zu verdauen, während Uttenweiler durch schnelle Konter gefährlich blieb. Ab der 15. Minute hatte Schussenried die Partie dann im Griff und war spielbestimmend. Folgerichtig traf Steffen Zepf zum 1:1 (36.). In der zweiten Hälfte änderte sich an den Kräfteverhältnissen nichts. Schussenried blieb spielbestimmend, doch der FVS nutzte seine Chancen nicht. In den letzten fünf Minuten hatte dann Uttenweiler zwei dicke Chance, doch der SVU ließ den Siegtreffer aus. Am kommenden Wochenende tritt der FV Bad Schussenried nun beim SV Ebenweiler an (Sonntag, 15 Uhr). (feg)