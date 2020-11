Unbekannter Toter nach Unfall: Polizei bittet mit Fotos um Hilfe bei Identifizierung

Die Identität eines Mannes, der am Mittwoch bei einem Unfall in Bad Schussenried ums Leben kam, kennt die Polizei noch immer nicht. Deshalb hoffen die Beamten der Kriminalpolizei in Biberach nun, mit Fotos des Mannes Zeugen zu finden, die ihn erkennen.

Ein Zeuge hatte die Leiche des Mannes gegen 17 Uhr am Mittwoch in der Nähe des Bahnhofs in Bad Schussenried entdeckt.

Löwenkopf-Tattoo zwischen den Schulterblättern

Der Tote wird auf ein Alter von etwa 35 Jahren geschätzt. Er ist schlank und etwa 1,80 Meter groß. Der Unbekannte hat eine Glatze und einen roten Vollbart. Zwischen seinen Schulterblättern befindet sich eine etwa 20 Zentimeter große Tätowierung in Form eines Löwenkopfes.

Der Mann trug ein schwarzes T-Shirt der Band AC/DC und eine dunkle Jeans. Seine Schuhe vom Herstelle Nike waren schwarz.

Um den Hals trug der Mann ein Lederband mit einem schwarz-silbernen Kreuzanhänger. Außerdem hatte er am Ringfinger der linken Hand einen silbernen Ring.

Der Unbekannte soll zuvor im Bereich Bad Waldsee sowie im Ortsteil Kürnbach unterwegs gewesen sein.

Hinweise zu dem Unbekannten bitte an die Kriminalpolizei Biberach, Tel.: 07351/4470 oder jede andere Polizeidienststelle.