Ein unbekannter Täter hat in Bad Schussenried die Scheibe eines Autos eingeschlagen.

Nur 40 Minuten hatte der Fahrer am Sonntag in Bad Schussenried seinen VW abgestellt, teilt die Polizei mit. Zwischen 19.20 und 20 Uhr stand das Auto in der Ziegelweiherstraße. Ein Unbekannter schlug in dieser Zeit die Heckscheibe an dem Touran ein. Danach flüchtete er. Die Polizei (Telefon 07371/9380) hat nun die Ermittlungen aufgenommen.