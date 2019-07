Ein Mann hat am Sonntag in einer Kirche in Bad Schussenried ein Stofftuch angezündet.

Wie die Polizei mitteilt, befand sich zwischen 17.30 und 17.50 Uhr sich ein Unbekannter in dem Gotteshaus im Klosterhof. Dort zündete er ein Stofftuch an. Das Feuer griff auf danebenstehende Bilder und ein Holzkreuz über. E

in Zeuge entdeckte den Brand und konnte das Feuer löschen.

Bei dem Brandleger soll es sich laut Zeugen um einen etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann mit kurzen Haaren gehandelt haben. Er sei etwa 1, 65 bis 1,70 Meter groß und trug ein grünes T-Shirt und kurze beige Hosen.