Unbekannte wüten in Vereinsheim in Bad Schussenried

Unbekannte sind am Dienstag in ein Vereinsheim in in Bad Schussenried-Olzreute eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen der Tat.

Gegen 19.45 Uhr schmissen Unbekannte mit einem Stein eine Scheibe ein und stiegen durch die Öffnung in das Vereinsheim in der Seestraße in Bad Schussenried-Olzreute. Dort suchten die Täter nach Brauchbarem und brachen auch ein Schloss an einem Kühlschrank auf. Weil sie durch Zeugen gestört wurden, flüchteten die Täter durch ein Tor auf der Rückseite des Gebäudes. Einer von ihnen nahm dafür sein Mountainbike und fuhr in Richtung Kürnbach davon. Die Unbekannten hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Was genau gestohlen wurde und wer die Unbekannten sind, ermittelt nun das Polizeirevier Riedlingen, Telefon 07371/9380.