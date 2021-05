Unbekannte sägen in Mainacht zwei Bäume ab

Unbekannte haben in der Nacht auf den 1. Mai zwei Bäume umgesägt. Der eine Baum stand in der Lessingstraße/Ecke Wielandstraße, der andere in der Robert-Bosch-Straße. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Diese Tat gehe weit über einen üblichen Maischerz hinaus. Die Stadt hat Anzeige erstattet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Schaden an dem 30 Jahre alten Kugelahorn in der Lessingstraße beläuft sich auf rund 5000 Euro, an der Winterlinde in der Robert-Bosch-Straße auf rund 9000 Euro. Auch in einigen Privatgärten in Bad Schussenried machten sich die Täter mit einer Motorsäge zu schaffen.

Die Stadtverwaltung bittet dringend Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich beim Sachgebiet für Ordnung und Soziales unter den Telefonnummern 07583/9401-220 oder 07583/9401-223 zu melden. Die Tat wurde in den frühen Morgenstunden des 1. Mai gegen 3.30 Uhr in der Lessingstraße und gegen 5.15 Uhr in der Robert-Bosch-Straße begangen. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um drei männliche Personen. Sie sind schätzungsweise 20 Jahre alt, waren dunkel gekleidet und mit einem Fahrrad mit Anhänger unterwegs.