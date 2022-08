Unbekannt brechen in Geschäft ein

Unbekannte sind am Dienstag oder Mittwoch in ein Geschäft in Bad Schussenried eingestiegen. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Vermutlich lud ein gekipptes Fenster die Täter ein, in das Geschäft in der Wilhelm-Schussen-Straße zu steigen. Die Unbekannten steckten zwischen 22 Uhr und 11 Uhr die Kamera aus und suchten nach Brauchbarem. Sie fanden eine Kasse mit Geld und einen Beutel mit Geld. Die Gegenstände machten sie zu ihrer Beute und flüchteten damit. Die Polizei Bad Schussenried, Telefon 07371/93 80, nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren.