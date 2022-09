Umzug am Fuhrmannstag sorgt für gesperrte Straßen

Anlässlich des Festumzuges am Fuhrmannstag am Montag, 3. Oktober, werden in Bad Schussenried einige Straßen gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung Bad Schussenried in einem Schreiben mit.

So gelten die Vollsperrungen für den Allgemeinverkehr von 9 bis 15 Uhr in der Biberacher Straße ab Einfahrt Kohlplatte bis Wilhelm-Schussen-Straße, Wilhelm-Schussen-Straße ab Einmündung Aulendorfer Straße bis Löwenstraße, Friedrich-Jahn-Straße, Schulstraße, Georg-Kaeß-Straße, Löwenstraße, Keilbachstraße, Ziegelweiher Straße. Von 10 bis 15 Uhr sind die Wilhelm-Schussen-Straße, Klosterstraße und Pfarrer-Leube-Straße; und von 15 bis 18 Uhr die Wilhelm-Schussen-Straße ab der Einmündung Ziegelweiherstraße bis zur Einmündung Pfarrer-Leube-Straße gesperrt.

Die Aufstellung des Umzuges erfolgt am Festplatz über die Friedrich-Jahn-Straße, Schulstraße, Georg-Kaeß-Straße, Löwenstraße, Keilbachstraße, Ziegelweiherstraße zur Brauerei und im Brauereihof. Der Umzug verläuft von der Schussenrieder Brauerei über die Wilhelm-Schussen-Straße, Klosterstraße, Kirchweg, Parkpromenade, am Hauptgebäude des Neuen Klosters vorbei und durch das Areal des Zentrums für Psychiatrie zur Pfarrer-Leube-Straße, Wilhelm-Schussen-Straße, Löwenstraße, Georg-Kaeß-Straße, Schulstraße zur Friedrich-Jahn-Straße, wo er sich auflöst.

Zudem können die Bushaltestellen Bürgerstüble, Marktplatz und Bahnhofstraße nicht angefahren werden. Die Haltestellen werden ganztägig in die Robert-Bosch-Straße beim Gasthaus Schinderhannes verlegt.