Ulrike Branz gewinnt M-Springen

Ulrike Branz (RFV Bad Schussenried) ist beim sechsten Hallenreitturnier des RSC Rupertshof in Dunzenhausen bei Bad Schussenried gleich doppelt erfolgreich gewesen. Sie gewann beide M-Springen.

Das Turnier in Dunzenhausen fand an vier Tagen statt. In der Springprüfung der Klasse M* mit Stechen verwies Ulrike Branz vom RFV Bad Schussenried auf Chardonnay ihren Vereinskollegen Thomas Fessler sowie Tobias Rist (RFV Bad Waldsee) auf die weiteren Ränge. Auch in der Punktespringprüfung der Klasse M* war Branz nicht zu schlagen und setzte sich vor Ralf Köberle (PSV Aulendorf) durch.

Kohler siegt in M**-Dressur

Die Dressurprüfung der Klasse M** gewann Nicole Kohler vor Sabrina Pfefferle (beide RC Rißegg). Den vierten Platz holte sich Andreas Fessler vom gastgebenden Verein auf Rock Royal. Der RSC Rupertshof konnte auch dieses Jahr wieder zahlreiche Mitglieder ehren. Bei der Springprüfung der Klasse A* freute sich Linda Schregle über den fünften Platz. In der zweiten Abteilung wurde Ellen Hess Fünfte. Linda Schregle belegte darüber hinaus in der Springpferdeprüfung der Klasse L den dritten Platz. Beim Stilspringwettbewerb und dem Springreiterwettbewerb holte sich Louisa Reisch (RFV Bad Schussenried) den zweiten Platz. Die Springprüfung der Klasse L gewann Susan Janke auf Emily, Daniela Rist sicherte sich auf Stolzi Rang drei.

Andreas Fessler holte sich bei der Dressurprüfung der Klasse M* den fünften Rang und wurde Vierter in der Dressurprüfung der Klasse M**. Louisa Reisch (RFV Bad Schussenried) gewann die Dressurprüfung der Klasse L* auf Trense. Jessica Birk (RSC Rupertshof) sicherte sich bei dieser Prüfung den vierten Platz vor Andreas Fessler (6.). Ebenfalls platziert waren Julia Hermanutz, Helena Jöst, Desiree Hoffmann und Johanna Rentscher (alle RSC Rupertshof). Die Dressurprüfung der Klasse A* gewann ebenfalls Louisa Reisch vor Jessica Birk. Den fünften Rang belegte Linda Schregle vor Michelle Schneider, Jessica Birk und Desiree Hoffmann. In der Dressurprüfung der Klasse A* wurde Andreas Fessler (RSC Rupertshof) mit der Wertnote 7,3 als Sechster ausgezeichnet.

Beim Dressurwettbewerb sicherte sich Jana Prasser (RSC Rupertshof) vor Victoria Mayerföls (RFV Bad Schussenried) einen Platz. Im Reiterwettbewerb, in dem die Fertigkeiten der Anfänger im Umgang mit dem Pferd, insbesondere das Einwirken auf das Pferd und der korrekte Sitz, bewertet werden, wurden in drei Abteilungen wie folgt platziert: Alishia Bellinger, Leonie Bauch, Anna-Maria Nüssle, Julia Prasser, Lena Lerch, Hannah Kaun und Jule Schwäble (alle RSC Rupertshof).