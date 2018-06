Ulrich Mack stellt ein neues Buch über Gustav Mesmer vor

Der Autor Ulrich Mack stellt am Mittwoch, 20. Juni, von 17 Uhr an im Gustav-Mesmer-Haus des ZfP Südwürttemberg in Bad Schussenried (Besprechungsraum A) ein neues Buch über Gustav Mesmer vor.

Als Flugradbauer, Künstler und Erfinder ist der „Ikarus vom Lautertal“ berühmt geworden. Fast unbemerkt geblieben ist der religiöse Hintergrund Mesmers. Der langjährige evangelische ZfP-Klinikseelsorger Mack geht dem Lebensweg Mesmers nach und stellt die Bedeutung des religiösen Suchens und Denkens für dessen Leben als Psychiatriepatient und sein Wirken als Künstler und Handwerker heraus. Erstmals veröffentlicht werden in dem Buch außerdem 23 Originaltexte von Mesmer.

Das Buch „Flugradbauer – Privatmönch – Visionär. Gustav Mesmer, sein religiöses Suchen und Denken“ von Ulrich Mack ist im Handel erhältlich oder kann direkt beim Verlag „Psychiatrie und Geschichte“ per E-Mail (zwiefalten.bibliothek@zfp-zentrum.de) bestellt werden (Preis 17,90 Euro).