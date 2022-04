Ukrainisches Weltklasse-Bläserensemble gibt kurzfristig Konzert in Steinhausen

Das Blechbläserensemble Kiev Brass gibt am Ostersamstag, 16. April, um 17 Uhr ein Benefiz-Konzert in der Wallfahrtskirche in Steinhausen. Das ukrainische Ensemble tourt im Moment durch Deutschland und gibt nur ein Konzert in Oberschwaben. Das Konzert ist kostenlos, es wird um Spenden gebeten. Einlass ist ab 16 Uhr.

Ende der 1990er-Jahre im Nationalen Haus für Orgel und Kammermusik der Ukraine in Kiew gegründet, gehören dem Ensemble laut Veranstalter Top-Musiker der ukrainischen Blechbläserschule an. Leiter des Ensembles ist der ukrainische Trompeter Andriy Ilkiv, der auch Solotrompeter der Würth Philharmonie ist. Des Weiteren gehören zum Ensemble Mykhailo Holovin (Trompete, Flügelhorn, Piccolo), der in den vergangenen Jahren zahlreiche internationale Wettbewerbe gewonnen hat und Künstler des nationalen Hauses für Orgel und Kammermusik der Ukraine sowie Mitglied des nationalen Symphonieorchesters der Ukraine ist. Zum Ensemble gehört zudem Oleksandr Trehubov (Trompete), ebenfalls Gewinner verschiedener internationaler Wettbewerbe und Künstler des nationalen Hauses für Orgel und Kammermusik der Ukraine sowie Serhiy Kashyn (Posaune). Kashyn war mehr als zehn Jahre Mitglied der Philharmonie der Nationen. Am Horn spielt Dmytro Taran, Lehrer der Hornklasse an der nationalen Musikakademie der Ukraine. Die Tuba im Ensemble spielt Vasyl Budiakivsky, Mitglied des nationalen Hauses für Orgel und Kammermusik der Ukraine und des Orchesters der Nationaloper der Ukraine.

Auf dem Programm stehen Kompositionen von Bach, Barber, Delerue, Rudin, Skoryk, Purcell, Mendes und Belousov. Die Benefiz-Konzertreihe ist ein Gemeinschaftsprojekt des deutschen Trompeters Otto Sauter und seiner ukrainischen Kollegen Andriy Ilkiv und dem Kiev-Brass Ensemble.

Sauter und Andriy kennen sich seit vielen Jahren und am 24. Februar gratulierte Sauter seinem ukrainischen Kollegen zum Geburtstag, wie jedes Jahr. Aber in diesem Jahr bekamen die Glückwünsche eine ganz neue Bedeutung, denn in dieser Nacht griff Russland die Ukraine an. Andriy Ilkiv befindet sich an diesem Tag zusammen mit seiner Frau, der Konzertpianistin Nataliia, in seiner Heimatstadt Kiev. Als die Gefahr in Kiev steigt, beschließen sie, die Hauptstadt zu verlassen und in ihr Wochenendhaus in der 60 Kilometer nordwestlich liegenden Stadt Borodjanka zu fahren.

Auch dort beginnen kurz darauf russische Angriffe. Trotzdem verharren sie eine Woche in Borodjanka. Am Abend, als die erste Rakete auf die Stadt fällt, beschließen sie Borodjanka zu verlassen. Als sie am nächsten Morgen losfahren, fliehen sie unter erneutem Raketenangriff. Rund drei Stunden später ist Borodjanka belagert, erinnern sie sich. „Es war eine Flucht im allerletzten Moment“, schildert Andriy Ilkiv die Flucht. Ob ihr Haus noch steht, wissen Andriy und Nataliia nicht.

Das ukrainische Kultusministerium erteilte Andriy Ilkiv nun die Erlaubnis, zusammen mit seinen Kollegen von Kiev Brass, Benefizkonzerte für die Ukraine in Deutschland zu geben. Um die Organisation vor Ort hat er seine Partner und Freunde Otto Sauter und Sabine Kierdorf gebeten. Ihre Blechbläserfreunde und Partner setzten sich dafür ein, diese Tournee in nur drei Wochen auf die Beine zu stellen. Das Ensemble gastiert in diesem Zeitraum nun in Berlin, Hamburg, Soest, Münster, Aachen, Coswig und im Raum Biberach.

Seit vielen Jahren arbeiten der ukrainische und deutsche Trompeter zusammen. Andriy Ilkiv ist WBA-Repräsentant der Ukraine. Die World & European Brass Association (WBA), unter der künstlerischen Leitung von Otto Sauter, ist eine internationale Kooperation von Festivals, Universitäten, Orchestern, Konzerthäusern und renommierter BlechbläserInnen. Sie organisiert Blechbläserprojekte in Kooperation mit Kulturpartnern in 70 Ländern weltweit.

In Kiev, Dnipro, Charkiw und Saporischschja haben Andriy Ilkiv, Otto Sauter und ihre Blechbläserkollegen, unterstützt vom Deutschen Generalkonsulat in Dnipro, in den Jahren vor der Pandemie wiederholt gemeinsam konzertiert. Städte, die jetzt stark umkämpft sind und in denen noch Kollegen wohnen, von denen sie nicht wissen, wie es ihnen geht. Gemeinsam haben sie auch Konzerte in Russland und vielen anderen Ländern weltweit gegeben. Die aktuelle Situation hinterlässt bei den Musikern Angst und Hilflosigkeit. Ein Stück davon überkommen sie mit dem gemeinsamen Projekt, das mit dem Slogan der World & European Brass Association überschrieben ist: „Music Inspires – For our world in Harmony“.

Andriy Ilkiv gewann zahlreiche nationale und internationale Trompetenwettbewerbe. Er ist erster Trompeter von Kiev Brass, dem führenden Blechbläserensemble in der Ukraine. Seit mehr als 15 Jahren ist er Solist des nationalen Hauses für Orgel und Kammermusik in Kiev. Von 2002 bis 2017 war er erster Solotrompeter und Leiter der Blechbläsergruppe der Philharmonie der Nationen unter der Leitung von Justus Frantz. Seit 2017 ist er erster Solotrompeter der Würth Philharmoniker. Andriy Ilkiv erhielt Einladungen an das Nationale Operntheater der Ukraine, den Musikfonds des Nationalen Rundfunks der Ukraine und viele mehr. Seine Trompete erklang in der Queen Elisabeth Hall in London, im Berliner Konzerthaus, der Münchner Philharmonie, Alten Opera Frankfurt, Concertgebouw Amsterdam, Belgrader Philharmonie, in Großbritannien, Frankreich, China und vielen anderen Ländern.