Trompeter und Organist geben Konzert in der Wallfahrtskirche in Steinhausen

Barocke Werke stehen im Mittelpunkt des Konzertes an Fronleichnam, 31. Mai, um 16 Uhr in der Wallfahrtskirche „Unserer Lieben Frau“ in Bad Schussenried-Steinhausen. Hermann Ulmschneider und Tobias Zinser an den Trompeten und der Organist Gregor Simon bieten den Besuchern ein abwechslungsreiches Konzertprogramm.

Seit mehr als zwanzig Jahren bringen die professionellen Musiker Hermann Ulmschneider und Tobias Zinser barocke Trompetenkonzerte zur Aufführung. Bei ihrem Fronleichnamskonzert in der Wallfahrtskirche Steinhausen werden sie durch den Organisten Gregor Simon ergänzt. Neben Werken für zwei Trompeten und Orgel von Händel, Vivaldi und Loeillet wird auch originale Orgelliteratur zu hören sein.

Die Barockzeit ist berühmt für ihren Prunk, die Pracht, die überbordende Lebensfreude. Dies kommt auch in der barocken Musik zum Ausdruck. Das Konzert ist Teil einer barocken Konzertreihe, die ursprünglich vom ehemaligen Diözesanmusikdirektor Josef Fleschhut begründet wurde.

Hermann Ulmschneider hat Trompete am Konservatorium in Feldkirch studiert und sich in den vergangenen Jahren neben seiner Arbeit als Instrumentallehrer einen Namen als Trompetenvirtuose und Solist gemacht. Im süddeutschen Raum und im benachbarten Ausland ist er besonders für seine Leistungen auf der Piccolo-Trompete bekannt. Als Mitglied der Akademischen Schlossbläser aus Bad Wurzach ist er auch regelmäßig kammermusikalisch zu hören.

Sein Partner Tobias Zinser hat am Konservatorium in München studiert und ist seither als Trompetenlehrer, Instrumentalist und Dirigent tätig. Sein musikalisches Wirken reicht von Barock bis Polka. Als musikalischer Leiter der Stadtkapelle Wangen im Allgäu und der Kreisjugendmusikkapelle Biberach widmet er sich außerdem der sinfonischen Blasmusik.

Mehrere CDs eingespielt

Gregor Simon studierte unter anderem Kirchenmusik in Saarbrücken. Seit 2013 ist Gregor Simon freiberuflicher Organist, Chorleiter und Komponist. Im Auftrag der Diözese Rottenburg-Stuttgart betreut Gregor Simon die historische Holzhey-Orgel im Münster Obermarchtal. Im Jahr 2014 gründete Gregor Simon den Konzertchor Oberschwaben und ein Jahr später übernahm er die Leitung des Oratorienchores Liederkranz Ravensburg. Mehrere CD-Einspielungen des Organisten Gregor Simon sind erschienen.