Ein Konzert mit Trompete und Orgel gibt es am Mittwoch, 3. Oktober, um 16 Uhr in der Wallfahrtskirche Steinhausen zu hören. Zur Aufführung werden Stücke von Tartini, Gabrielli, Mozart und Puccini gebracht. Es musizieren Bernhard Kratzer an der Trompete und Paul Theis an der Orgel.

Kratzer ist Solotrompeter des Staatsorchesters Stuttgart und avancierte laut Pressemitteilung des Veranstalters in den vergangenen Jahren zu einem der führenden Trompetenvirtuosen Deutschlands. Seiner Piccolotrompete entlockt er zarteste Pianoklänge. Sein künstlerisches Schaffen ist in mittlerweile zehn CD-Einspielungen dokumentiert. Die Musik Puccinis bildet bei der Auswahl seiner Orgelwerke für Paul Theis in diesem Jahr einen Schwerpunkt. Bevor Giacomo Puccini als Opernkomponist mit La Bohème, Tosca und Turandot Weltruhm erlangte, schrieb er Kirchenmusik und erwarb sich in seiner Heimatstadt Lucca als Organist erste Meriten.

Karten gibt es im Vorverkauf für 18, ermäßigt 13 Euro, bei der „Schwäbischen Zeitung“ unter Telefon 0751 / 29555777. Die Vor-Ort-Kasse ist ab Einlass um 15 Uhr besetzt.