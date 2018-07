Täglich 24 Stunden, 7 Tage die Woche liefert die Stadt Bad Schussenried Trinkwasser an ihre Bürger. Über den örtlichen Bereitschaftsdienst ist bei technischen Störungen oder einem Rohrbruch schnelle Hilfe sicher. Auch wenn die städtischen Mitarbeitenden nicht verfügbar sind, kommt Unterstützung - von der TWS Netz GmbH. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung haben die beiden Partner unterzeichnet. „Wir organisieren nicht nur die Verwaltung, sondern auch unsere Eigenbetriebe effizient. Über die Dienstleistung der TWS sind wir bei der Versorgung mit dem Lebensmittel Nummer 1 auch an Wochenenden und in der Urlaubszeit voll leistungsfähig“, erklärt Bürgermeister Achim Deinet den Hintergrund für den Schulterschluss mit dem Ravensburger Versorgungsunternehmen. Für Bad Schussenrieds Bürger ändert sich nichts. Denn die Mitarbeitenden des städtischen Bauamts leiten nach Dienstschluss die örtliche Nummer der Trinkwasserversorgung auf die zentrale Störannahme der TWS in Ravensburg um. Über deren zentrales System wird dann der Bereitschaftsdienst des Unternehmens benachrichtigt. Bei Versorgungsunterbrechungen der Trinkwasserversorgung in Bad Schussenried und seinen Ortsteilen gelten deshalb weiterhin die Rufnummern 07583/ 9401153 oder 0173/ 1614312.