Trainer erwarten Kreisduell auf Augenhöhe

Sechs Direktabsteiger: In der Abstiegsrunde der Fußball-Landesliga IV wird es in dieser Saison nach WFV-Angaben bei einem oder zwei Absteigern aus der Verbandsliga sechs Direktabsteiger geben, der Siebletzte muss in die Relegation. Bei mehr als zwei Absteigern von oben wären es in der Spielzeit 2021/22 sieben Direktabsteiger gewesen. Das ist aber nicht mehr möglich. Neben dem VfB Friedrichshafen kann maximal nur noch der FC Wangen in die Landesliga IV absteigen. (sz)