Der Rad- und Motorsportverein (RMSV) Bad Schussenried veranstaltet am Sonntag, 23. Juni, erneut die Tour de Barock. Bei der Radtouristikfahrt werden vier verschiedene Strecken zwischen 30 und 190 Kilometern angeboten. Start und Ziel sind jeweils im Ostflügel des Klosters Schussenried.

Die Tour de Barock und im Speziellen die große Runde, die Paul-Blersch-Trophy, verläuft von Anfang an auf den Spuren von Rolf Gölz, die er beim Training auf dem Rennrad in seiner oberschwäbischen Heimat gelegt hat. Die 190 Kilometer lange Strecke mit mehr als 2551 Höhenmetern durch Oberschwaben ist eine Runde, die jeder Rennradliebhaber mal gefahren haben sollte. Sie geht von Bad Schussenried nach Bad Wurzach, Tettnang, Illmensee und Bad Saulgau. Start und Ziel befinden sich im Klosterhof in Bad Schussenried. Die Teilnehmer dieser Runde starten zwischen 7 und 8.30 Uhr.

Die Runde der Schwäbischen-Zeitung-Trophy ist 116 Kilometer lang und beinhaltet 1358 Höhenmeter. Der Start für die Teilnehmer ist zwischen 7 und 10 Uhr. Die Runde geht über Eberhardzell, Bad Waldsee, Wolfegg, Weingarten und Aulendorf. Die dritte Route, die Centurion Trophy, ist 65 Kilometer lang und ideal für Pedelecs und Tourenräder. Sie beinhaltet 611 Höhenmeter. Der Start ist zwischen 8 und 11 Uhr. Die Route führt von Bad Schussenried nach Eberhardzell, Bad Waldsee, Bergatreute, Aulendorf und wieder zurück. Die Familienrunde ist 31 Kilometer lang, mit 200 Höhenmetern, die es zu überwinden gilt. Sie ist nicht für Rennräder geeignet. Start ist zwischen 8 und 11 Uhr.

Auf allen Strecken gibt es Verpflegungsstellen. Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt am Samstag, 22. Juni, zwischen 17 und 19 Uhr im Ostflügel und am Sonntag, 23. Juni, jeweils ab 30 Min vor dem jeweiligen Start. Die größten gemeldeten Gruppen erhalten einen Pokal. Es gibt keine offizielle Zeitmessung oder Wertung. Die drei größten Gruppen werden um 16 Uhr geehrt. Wer sich nicht vorab über das Internet angemeldet hat, kann am Sonntag direkt vor dem Start seine Startkarte lösen. Bereits ab 6.30 Uhr besteht vor Ort im Ostflügel des Klosters die Möglichkeit dazu. Im Klosterhof findet Samstag und Sonntag das Parkfest der örtlichen Vereine statt. Die Veranstalter hoffen auf bis zu 1000 Teilnehmer. Derzeit sind es rund 100 Voranmeldungen.