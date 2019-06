Tiere stehen am Familiensonntag im Mittelpunkt

Kühe, Schafe, Pferde, Schweine: Am Sonntag, 23. Juni, geht es im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach tierisch hoch her. Von 10 bis 16 Uhr freuen sich Ponys mit Fohlen, schwäbisch-Hällische Landschweine, Esel, Zwergziegen, Hasen, Merinolandschafe und viele mehr auf große und kleine Besucher.

Beim Familiensonntag „Tiere auf dem Bauernhof“ sind die Museumstiere die Stars. Wie wichtig Pferde früher in der Landwirtschaft waren, wird beim Mähen auf dem Feld und am Göpel gezeigt. Außerdem können die Besucher dem Schäfer über die Schulter schauen und hautnah dabei sein, wenn die Museumsschafe ihre Sommerschur erhalten.

Insektenhotel wird gebaut

Gemeinsam mit den Bezirksimkern können die Kinder ein neues Insektenhotel für das Museumsdorf bauen und bei den angebotenen Führungen Wissenswertes zur Honigbiene erfahren. Obendrein gibt es am Familiensonntag viele Mitmachangebote, bei denen sich auch alles um das Vieh dreht: Ob Wolle verarbeiten, Ponyreiten, Bienenkerzenziehen oder Holztiere basteln – gerade die kleinen Besucher kommen an diesem Tag auf ihre Kosten. Des Weiteren lädt der Förderverein zum Blumenpressen in das Haus Christ, und der Schwäbische Eisenbahnverein freut sich auf viele Mitfahrerinnen und Mitfahrer.

Für das leibliche Wohl sorgen neben der Museumsgaststätte „Vesperstube“ der Waldorfkindergarten Bad Schussenried im Tanzhaus sowie der Museumsbäcker im historischen Backhaus. Passend zum Thema bietet die Schäferei Engel Schafmilch-Produkte und Lamm-Burger an. Außerdem gibt es saisonale Holderküchle aus der historischen Häuserküche.