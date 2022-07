Thomas Dörflinger lädt zur Radtour ein

Der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger lädt in diesem Jahr wieder zu einer Sommer-Radtour am Samstag, 30. Juli, ein. Das gab er in in einer Pressemitteilung bekannt. Auf einer Strecke von zirka 30 Kilometern rund um Bad Schussenried, Hochdorf und Ingoldingen soll es vor allem um das Thema „Ernährung und Energie“ gehen.

Besucht werden unter anderem eine Mahlmühle, ein Photovoltaik-Freilandpark, ein landwirtschaftlicher Betrieb und eine Metzgerei. Eine Station beschäftigt sich zudem mit dem Thema Nahwärme, Energie und Biogas. Die Teilnahme mit E-Bike wird empfohlen.

Weitere Informationen zum Programm und zu den Anmeldebedingungengibt es unter www.doerflinger-biberach.de oder im Wahlkreisbüro unter der Telefonnummer 07351 / 34 00 798.