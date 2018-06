Theresia Moosherr versteigert Bilder

Die Bad Schussenrieder Künstlerin Theresia Moosherr versteigert am Sonntag, 27. September, mehrere ihrer Werke. Die Auktion leiten wird der Bundestagsabgeordnete Josef Rief (CDU).

Der Erlös der Auktion fließt in den Bau weiterer Wasserhüterinnen. So nennt die Künstlerin ihre Holzfiguren, die bereits an mehreren Stellen entlang der Schussen stehen. Die Figuren, einem Frauenkörper nachempfunden, sollen die Menschen zum Nachdenken anregen über den Wert des Wassers. „Wasser für alle ist ein Menschenrecht und wir gehen zu sorglos damit um“, sagt Moosherr. Das Thema Wasser spielt in ihrer Arbeit eine zentrale Rolle. Ihr Ziel: Künftig sollen auch entlang der Donau mehrere Wasserhüterinnen stehen. Um deren Bau und das benötigte Material vorzufinanzieren, versteigert sie nun einige Werke.

Wer will, kann diese bereits am Samstag, 26. September, von 14 bis 19 Uhr besichtigen und vorab reservieren. Die Auktion beginnt am Sonntag um 14.30 Uhr, vorab um 12 Uhr gibt es ein Jazzkonzert. Am Mikrofon steht der kulturpolitische Sprecher der Grünen im Landtag von Baden-Württemberg, Manfred Kern, begleitet von Patrick Tompert am Piano und German Klaiber am Bass. Moosherr veranstaltete regelmäßig Jazzkonzerte, als sie noch in Stuttgart lebte, diese Tradition will sie nun auch in Bad Schussenried aufleben lassen. „Geplant ist, das Frühjahr und den Sommer eine Konzertreihe in meinem Garten anzubieten“, sagt sie. Der Eintritt kostet zwölf Euro.

