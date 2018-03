Theo Gnann feiert 30 Jahre als Reichenbacher Dirigent

Das Jahreskonzert des Musikvereins Reichenbach am Samstag, 24. März, von 19.30 Uhr an in der Stadthalle Bad Schussenried ist kein Konzert wie jedes andere. Theo Gnann feiert damit seine 30-jährige Dirigententätigkeit.

Gnann hat in dieser Zeit unzählige Stunden in die Musik investiert und obendrein die Kameradschaft im Verein gepflegt. Die Musiker bescheinigen ihm unermüdlichen Einsatz, eine motivierende Art und Einfühlungsvermögen. So hat der Verein unter seiner Leitung die Traumnote „hervorragend“ in der Kategorie Oberstufe beim Wertungsspiel erlangt.

Jugendkapelle macht den Anfang

Nach der Eröffnung durch die Jugendkapelle Otterswang-Reichenbach-Renhardsweiler erklingt von den Reichenbacher Musikern die flotte Melodie „The Music Makers“, bei der die Vereinsmitglieder ihre Freude beim Musizieren zum Ausdruck bringen können. „The Legend of Maracaibo“ beschreibt eine abenteuerliche Seeschlacht in Spanien. Mit „Lord Tullamore“ geht es nach Irland. Die „Fantaisie pour Saxophone Alto“ gibt Sharon Gnann Gelegenheit, sich als Solistin am Saxofon zu präsentieren. Auf die „Star Wars Saga“ folgen lateinamerikanische Rhythmen in „El Cumbanchero“.