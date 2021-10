Theaterprojekt zu Grafeneck

Das inklusive Ensemble vom Theater Reutlingen „Die Tonne“ setzt das Projekt „Hierbleiben … Spuren nach Grafeneck“ in ganz Baden-Württemberg um. Am Donnerstag, 7. Oktober, ist das Straßentheaterprojekt ab 11 Uhr in Bad Schussenried auf dem Platz vor dem Gustav-Mesmer-Haus des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) Südwürttemberg zu sehen.

Das Projekt verarbeitet ein historisch bedeutendes Ereignis der „Euthanasie“-Verbrechen. Durch die Begegnung mit den Darstellerinnen und Darstellern mit Behinderung wird auch ihre heutige Situation aufgezeigt. Gezeigt wird es in Form eines mobilen Straßentheaters. Ziel ist eine künstlerische Auseinandersetzung mit der durch die Nazis organisierten Ermordung zehntausender Menschen mit Behinderungen, wie sie 1940 in Grafeneck praktiziert wurde.

Das inklusive Ensemble fährt insgesamt 25 Orte in Baden-Württemberg an, die einen Bezug zu dieser Historie haben. Sie setzen gemeinsam mit lokalen Akteuren und Institutionen schauspielerische Aktionen um. Weitere Informationen gibt’s unter spuren-nach-grafeneck.de im Internet. Die hiesige Aufführung wird von der Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben gefördert.