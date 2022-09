Termine für Schulbeginn an Bad Schussenrieder Schulen

Auch an den Bad Schussenrieder Schulen beginnt das neue Schuljahr 2022/23 in der kommenden Woche. Die Zeiten sind laut einer Mitteilung wie folgt: An der Drümmelbergschule und dem Caspar-Mohr-Progymnasium beginnt der Unterricht am Montag, 12. September, um 8.30 Uhr sowie an der Jakob-Emele-Realschule um 7.45 Uhr, und er endet an diesem ersten Schultag an allen Schulen um 12 Uhr. Ausnahmen sind die erste Klasse der Grundschule sowie die fünften Klassen der Werkrealschule und der Realschule, die erst zu einem späteren Termin mit dem Unterricht beginnen. Die Eltern seien darüber bereits informiert, heißt es in der Mitteilung. Der Unterricht der fünften Klasse des Caspar-Mohr-Progymnasiums beginnt am 12. September, da die Einschulungsfeier bereits im Rahmen des Schulfests am 26. Juli stattfand.