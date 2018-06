Telefonstörung nach Blitzschlag noch nicht behoben

Die seit dem Unwetter am Mittwochabend bestehende Störung des Telefonnetzes in Teilen von Bad Schussenried und dem Teilort Reichenbach hat auch am Freitag nicht behoben werden können. Dies teilte die Deutsche Telekom auf Anfrage der SZ mit.

Seit dem Gewitter am Mittwoch sind im Ortsnetzbereich Bad Schussenried (Vorwahl 07583) mehrere Anschlüsse gestört, so dass für die Betroffenen die Nutzung von Telefon, Internet und Fernsehempfang zum Teil nicht möglich ist.

Ursache dafür ist laut Deutscher Telekom ein verschmortes Kabel infolge eines Blitzschlags in einem Verteilerkasten an der Schussenrieder Straße in Reichenbach. Betroffen sind nach Telekom-Angaben um die 100 Kundenanschlüsse.

Die am Donnerstag begonnenen Entstörungsarbeiten liefen auch am Freitag weiter. Nach Aussage eines Betroffenen war die Störung bis zum Abend noch nicht beseitigt. Eventuell sind dazu am auch noch Tiefbauarbeiten notwendig. Die Netztechniker der Telekom haben die Anwohner informiert.