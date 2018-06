Musikalisch geht es am Freitag, 22. Juni, im Biergarten der Schussenrieder Brauerei zu. Die „Telefonband“ spielt von 19 Uhr an, der Eintritt ist frei. Wie der Name „Telefonband“ bereits sagt, rufen sich hier Musikanten verschiedener Vereine spontan zusammen. Der Kreis der Teilnehmer variiert deshalb von Auftritt zu Auftritt. Vorwiegend werden Polkas und Märsche gespielt, aber auch das eine oder andere Solostück ist mit dabei. Einen Dirigenten gibt es nicht und geprobt wird nach Lust und Laune. Entstanden ist die „Telefonband“ vor etwa zehn Jahren durch das Sommerfest des Musikvereins Reichenbach.