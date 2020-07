Der Gegner des TC Bad Schussenried für das Spiel um den Aufstieg in die Tennis-Regionalliga Südwest steht fest. Am Samstag, 15. August (Spielbeginn: 13 Uhr), treffen die Schussenrieder zu Hause auf den TC Bergen-Enkheim. Der Grund: RW Sprendlingen, dass sich unbesiegt den Meistertitel in Hessen erspielt hatte, verzichtete auf das Aufstiegsspiel. Somit rückte der Zweitplatzierte, der TC Bergen-Enkheim, der nur gegen Sprendlingen verloren hatten, nach. Mit den Fans im Rücken wollen die Schussenrieder erstmals in die Regionalliga aufsteigen.