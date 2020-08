Die Tennis-Herren des TC Bad Schussenried haben am Samstag die Chance auf den erstmaligen Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Gegner der Schussenrieder ist vor heimischer Kulisse ab 13 Uhr der TC Bergen-Enkheim aus Frankfurt.

Souverän hatten sich die Schussenrieder in der Württembergliga den Meistertitel geholt. Nun könnte der Aufstieg in die dritthöchste Liga in Deutschland folgen. Das Ziel für die Partie gegen Bergen-Enkheim formuliert TCS-Spielertrainer Bernd Elshof klar: „Wir wollen das Spiel zu Hause gewinnen und erstmals in die Regionalliga Südwest aufsteigen.“ Das letzte Saisonspiel in der Württembergliga ist etwas mehr als vier Wochen her. Aktuell seien alle Spieler sehr gut drauf, alle hätten seither sehr gut trainiert, so Bernd Elshof.

Zusätzliche Matchpraxis

Die meisten sammelten darüber hinaus zusätzliche Matchpraxis. Jakob Sude, Dominik Böhler, Gabriel Pfanner und Linus Erhart absolvierten bislang drei Partien in der 1. österreichischen Liga für den TC Dornbirn, am Freitag folgt laut dem TCS-Spielertrainer die vierte gegen Harland. David Gaissert sei bei mehreren deutschen Ranglistenturnieren unterwegs gewesen. Am vergangenen Sonntag gewann er das Turnier in Ludwigsburg, am Mittwoch unterlag er erst im Finale Gonzalo Lama, Nummer 34 der deutschen Rangliste, in Straubing.

Negative Auswirkungen auf das Spiel am Samstag erwartet Bernd Elshof aufgrund der Einsätze des Quintetts nicht. „Alle sind topfit und Matchpraxis ist einfach nur gut“, so der 38-Jährige. Geplant ist, dass Sude, Böhler, Pfanner, Erhart sowie Gaissert gegen Bergen-Enkheim im Einzel spielen sollen – und Michael Walser. „Dann kann ich mich voll aufs coachen konzentrieren“, sagt Bernd Elshof. Walser sei seit dem letzten Württembergliga-Spiel im Juli nicht bei Turnieren unterwegs gewesen. „Wir haben sehr intensiv trainiert. Jetzt muss er nur noch seine sehr guten Trainingsleistungen am Samstag abrufen“, so der TCS-Spielertrainer. „Ich bin optimistisch, dass wir den Aufstieg schaffen werden, auch wenn der Gegner stark ist.“

Zweiter in der Hessenliga

Bergen-Enkheim war Zweiter in der Hessenliga geworden. Da der Meister TC Sprendlingen auf den Aufstieg verzichtete, rückte der Frankfurter Vorstadtclub für das Aufstiegsspiel nach. An Position eins wird Igor Sijsling für Bergen-Enkheim aufschlagen, der 2017 schon die Nummer 52 der ATP-Weltrangliste war und an etlichen Grand-Slam-Turnieren in New York, Melbourne, Paris und London teilgenommen hat. Neben Sijsling ist die Mannschaft aus Hessen mit weiteren Topspielern aus der nationalen und internationalen Tennisbranche gespickt.

Beim Unternehmen Aufstieg setzt der TC Bad Schussenried auch auf den Heimvorteil und hofft auf zahlreiche Unterstützung. Maximal 500 Menschen, inklusive Spieler, sind auf der Anlage zugelassen. Der Verein ist nach eigenen Angaben vorbereitet und hat dafür gesorgt, dass die Corona-Regeln eingehalten werden können. Weiterhin gelten die bestehenden Maßnahmen mit den jeweiligen Abstands- und Hygieneregeln.