TC Bad Schussenried steigt in die Württembergliga ab

Die Herren-Mannschaft des TC Bad Schussenried ist am vergangenen Wochenende durch zwei Niederlagen gegen den TC Bad Vilbel und den TC Doggenburg in die Württembergliga abgestiegen. Die Enttäuschung im Lager des TC Bad Schussenried am Sonntagnachmittag war sichtlich bemerkbar, nachdem die Einzel gegen die Doggenburger zu Ende waren. 1:5 lautete der Spielstand im entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt und somit stand die Niederlage und der damit verbundene Abstieg von der Regionalliga Südwest in die Württembergliga fest. Doch schon wenig später rief das Team die Rückkehr in die Regionalliga als Ziel aus.

Am Samstag spielten die Schussenrieder auswärts beim Tabellenführer und unangefochtenen Meister TC Bad Vilbel, der wie gewohnt in starker Besetzung antrat und dem TC BS wenig Chancen ließ. Lediglich David Gaissert konnte sein Einzel im Match-Tiebreak gewinnen, was folglich ein 1:5 nach den Einzeln bedeutete und ein Endergebnis nach den Doppeln von 2:7 hervorrief.

Nun lag der Fokus auf dem entscheidenden Abstiegsspiel gegen den TC Doggenburg Stuttgart. Beide Mannschaften hatten bis dahin eine 1:5-Bilanz und somit entschied sich bei dieser Partie am letzten Spieltag, wer den Gang in die Württembergliga antreten muss. Die Spieler des TC BS wurden dabei von einer starken Kulisse unterstützt, um das Ziel Klassenerhalt zu realisieren. In der ersten Runde gingen Jakob Sude, David Gaissert und Bernd Elshof an den Start. Sude musste sich dem Brasilianer Wilson Leite mit 2:6 und 5:7 geschlagen geben. Gaissert konnte gegen Pascal Streit erst zum Ende des Matches seine Qualitäten auf den Platz bringen, die ihm aber nicht mehr zum Sieg verhalfen (1:6, 3:6). Bernd Elshof spielte an Position sechs gegen den ehemaligen Topspieler Michael Berrer. Berrer zeigte, warum er in dieser Saison noch kein Einzel verloren hatte und setzte sich mit 6:1 und 6:2 durch.

In der zweiten Runde waren Dominik Böhler, Linus Erhart und Gabriel Pfanner nach dem 0:3-Zwischenstand schon ziemlich unter Druck. Böhler an der Spitzenposition sorgte für den Anschlusspunkt mit einem 4:6, 6:1 und 10:2 gegen den Tunesier Skander Mansouri. Erhart dominierte gegen den Ravensburger Andreas Beck zwei Sätze lang und hatte beim Stand von 6:2 und 5:2 schon einen Matchball, konnte diesen aber nicht verwerten. Der ehemalige Weltranglisten-33. Beck zeigte danach seine ganze Tenniskunst und gewann noch mit 2:6, 7:5 und 10:6. Im letzten Einzel des Tages unterlag Pfanner gegen Lukas Finzelberg in einer ausgeglichenen Partie knapp, aber verdient mit 4:6 und 3:6. Dadurch stand die Niederlage fest.

„Uns war von Anfang an klar, dass es eine schwierige Saison werden würde. Als wir dann von Michael Walser und Gustavo Heide noch die Hiobsbotschaften erhielten, dass sie verletzungsbedingt die ganze Saison ausfallen würden, rückte das Saisonziel Klassenerhalt noch weiter in die Ferne“, blickt Spielertrainer Bernd Elshof auf die Ausgangssituation zurück. Dennoch sei die Überzeugung unter den Spielern vorhanden gewesen, den Klassenerhalt auch mit einer geschwächten Mannschaft schaffen zu können. „Dass es am Ende dann nicht gereicht hat, lag nicht an der Einstellung oder der Leistung der einzelnen Spieler, sondern an der Kombination Verletzungspech, unglücklich laufende Spiele, Reisestrapazen und dem kleinen Kader.“ Nach einem kurzen Moment der Enttäuschung über den Abstieg habe relativ schnell wieder der Ehrgeiz überwogen, nächstes Jahr in der Württembergliga voll anzugreifen und den direkten Wiederaufstieg anzupeilen, berichtet Elshof. „Mit dieser Truppe, die durch die Ausfälle noch enger und noch mannschaftlicher zusammengerückt ist, sollte dieses Ziel auch machbar sein. Die Mannschaft wird auch Stand jetzt in dieser Formation bleiben.“