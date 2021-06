TC Bad Schussenried startet mit zwei Niederlagen

Ernüchternder Auftakt für die Tennis-Herren des TC Bad Schussenried in der Regionalliga Südwest: Mit einer 2:7-Heimniederlage gegen den TC Bad Homburg und einer 1:8-Auswärtsniederlage gegen den Wiesbadener THC ist der TCS in die Saison in der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands gestartet.

Vier Match-Tiebreaks gehen verloren

Beim Heimspiel gegen den TC Bad Homburg verloren die Schussenrieder drei von vier Match-Tiebreaks, was letztlich ausschlaggebend für die Niederlage war. Dominik Böhler im Spitzeneinzel musste sich Vladyslav Orlov aus der Ukraine (Weltrangliste/ATP: Platz 370) mit 6:7, 7:6 und 2:10 geschlagen geben. Linus Erhart an Position drei wurde von Elmar Ejupovic (ATP: 410) mit 7:6, 3:6 und 10:5 niedergerungen. David Gaissert an Position vier hatte nach hartem Kampf beim 3:6, 6:3 und 5:10 das Nachsehen gegen den Italiener Marco Bortolotti (ATP: 580). Jakob Sude an Position zwei unterlag Lucas Gerch (ATP: 450) mit 1:6 und 5:7, Michael Walser an Position fünf Joel Link (DTB: 110) mit 2:6 und 6:7. Der an Position sechs spielende Schussenrieder Spielertrainer Bernd Elshof verlor mit 4:6 und 1:6 gegen Neo Niedner (DTB: 130). Von den abschließenden Doppeln konnte der TCS noch zwei gewinnen, sodass am Ende eine 2:7-Niederlage feststand.

Gegner einfach eine Klasse besser

Beim Auswärtsspiel in Wiesbaden einen Tag später konnten die Schussenrieder die Partie nicht knapp gestalten, da der Gegner an diesem Tag einfach eine Klasse besser war. In der ersten Runde spielte Jakob Sude an Position zwei gegen Kai Wehnelt (ATP: 460) und musste sich mit 2:6 und 5:7 geschlagen geben. David Gaissert bekam es an Position vier mit Dalibor Svrcina zu tun. Der Wimbledon-Finalist von 2020 beim Junioren-Turnier – er ist die aktuelle Nummer 520 im ATP-Ranking – ließ dem Schussenrieder beim 1:6 und 1:6 keine Chance. Der Nachwuchsspieler der Schussenrieder, Michael Walser, der im Spätsommer sein Stipendium in den USA antreten wird, verlor nach einem guten Match gegen Lars Johann (DTB: 100) mit 2:6 und 3:6. Die weiteren Partien gingen ebenfalls klar in zwei Sätzen an die Wiesbadener, sodass es nach den Einzeln 0:6 aus Schussenrieder Sicht stand. Dominik Böhler verlor mit 3:6 und 4:6 gegen Alejandro Gomez (ATP: 280), Linus Erhart gegen Milan Welte (ATP: 900) 5:7, 0:6 und Gabriel Pfanner gegen Luxemburgs Davis-Cup-Spieler Chris Rodisch 2:6, 3:6. So unterlagen die Schussenrieder am Ende klar mit 1:8.

Ruder herumreißen

Nach dem bitteren Auftakt in die Regionalliga-Saison blicken die Schussenrieder nichtsdestotrotz nach vorn und sind nach eigenen Angaben optimistisch, das Ruder schon im kommenden Auswärtsspiel am Sonntag, 4. Juli, bei der Eintracht in Frankfurt herumreißen zu können. Im Lager des TCS rechnet man sich durchaus Chancen gegen die Frankfurter aus, dennoch sind sich die TCS-Spieler bewusst, dass sie an jedem Spieltag an ihre Grenzen gehen müssen, um in dieser starken Liga bestehen zu können.