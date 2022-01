TC Bad Schussenried sichert sich württembergischen Meistertitel

Die Tennis-Herren des TC Bad Schussenried haben sich durch einen 3:3-Sieg gegen die SF Schwendi den württembergischen Meistertitel gesichert. Nach der pandemiebedingten Absage der Winterhallenrunde im vergangenen Jahr setzten sich die Schussenrieder in der Württembergstaffel mit 3:0-Siegen klar gegen die Konkurrenz durch.

Beim Spieltag in Schwendi traten für den TCS in der ersten Runde Jakob Sude (an Position 2) und Cheftrainer Bernd Elshof (4) an. Sude bekam es dabei mit seinem ehemaligen Doppelpartner Philipp Staible, mit dem er in der U16 den DM-Titel gewonnen hatte, zu tun. Der schnelle Belag kam dem gebürtigen Friedrichshafener Sude sehr entgegen und er setzte sich klar mit 6:2 und 6:3 durch. Elshof spielte Schwendis gegen den Nachwuchsspieler Tim Schulz. Der Schussenrieder gewann mit 6:2 und 6:2 und es stand 2:0 für den TCS. An Position eins ging für die Kurstädter David Gaissert und für die Sportfreunde Tom Gutermann an den Start. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und einem Rückstand von 2:5 drehte Gaissert die Partie und sicherte dem TCS letztlich den dritten Einzelpunkt (7:5, 6:4). Der angeschlagene Nachwuchsspieler der Schussenrieder, Michael Walser, der vor zwei Wochen bei den Bezirksmeisterschaften schon aufgrund einer Schulterverletzung aufgeben musste, konnte auch diesmal nicht wie gewohnt spielen und unterlag dem Schwendier Tobias Mayr mit 1:6 und 4:6.

Die Doppel mussten nun die Entscheidung bringen. Das Einser-Doppel des TCS, Gaissert/Walser, bezwang das SF-Duo Gutermann/Mayr mit 6:2 und 7:6. Das Schussenrieder Zweier-Doppel, Sude/Elshof, unterlag derweil den Schwendiern Staible/Lukas Ottenbreit im Match-Tiebreak (4:6, 6:2, 7:10). Die Schussenrieder entschieden letztlich aufgrund eines mehr gewonnen Satzes die Partie für sich und sicherten sich dadurch den württembergischen Meistertitel.

Für die anstehende Sommersaison konnte der TCS damit Selbstvertrauen tanken, wenn in der Regionalliga Südwest wieder harte Brocken auf die Kurstädter warten. Im Vergleich zum Vorjahr spielen dort nun auch die finanzstarken Gegner aus Bad Vilbel und Sulzbachtal. Die ersten beiden Spiele der Schussenrieder werden am Wochenende 25./26. Juni stattfinden. Das klar gesteckte Ziel des TCS ist der Klassenerhalt in der dritthöchsten Spielkasse Deutschlands und soll aller Voraussicht nach mit dem gleichen Kader wie im vergangenen Jahr angestrebt werden.