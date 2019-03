TC Bad Schussenried sichert sich Vizemeistertitel

Die Tennis-Herren des TC Bad Schussenried haben sich am letzten Spieltag der Winterhallensaison den Vizemeistertitel in der Württembergstaffel gesichert. Diesen machte der TCS durch einen 4:2-Heimsieg gegen den TC Markwasen Reutlingen perfekt.

Beide Mannschaften traten ersatzgeschwächt an. Beim TCS musste Michael Walser kurzfristig krankheitsbedingt passen musste und Bernd Elshof konnte lediglich im Einzel spielen. In der ersten Einzelrunde gingen für Bad Schussenried Gabriel Pfanner an Position zwei und Bernd Elshof an Position drei an den Start. Beide TCS-Spieler zeigten ihren Gegnern die Grenzen auf und setzten sich deutlich durch. Pfanner gewann gegen Felix Hummel mit 6:3 und 6:1, Elshof gegen Torben Richters mit 6:2 und 6:3.

Die zweite Einzelrunde bestritten David Gaissert an Position eins und Julian Gebhart an Position vier. Gaissert spielte gewohnt souverän und ließ seinem Gegner Patrick Haspel beim 6:2 und 6:0 keine Chance. Der 18-jährige Julian Gebhart zeigte bei seinem Debüt in der „Ersten“ zu Beginn keine Nerven gegen Marc Haubensak. Nach gewonnenem ersten Satz (6:3) ließ der Schussenrieder aber nach und musste sich schlussendlich mit 3:6 sowie 4:10 im Match-Tiebreak geschlagen geben. Damit stand es 3:1 für den TCS und der Sieg bereits vor den Doppel fest.

Dennoch wollten die Schussenried die abschließenden Doppel ebenso gewinnen. Im Einser-Doppel spielten Pfanner/Gebhart und im Zweier-Doppel Gaissert/Nessensohn. Beide Doppel gingen in den Match-Tiebreak. Das Einser-Doppel des TCS hatte das Nachsehen (5:7, 6:2 und 6:10), während sich das Zweier-Doppel erfolgreich durchsetzte (5:7, 6:1, 10:7). Folglich schlug ein 4:2-Erfolg für den TCS zu Buche und der zweite Tabellenplatz war gesichert.

Nun wird der Fokus auf die anstehende Sommersaison gerichtet, in der die Schussenrieder erstmals in der Württembergliga, der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands, an den Start gehen werden. Zur Vorbereitung steht in den Osterferien dabei auch ein Trainingslager in Porec (Kroatien) an.