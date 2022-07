TC Bad Schussenried rutscht auf Abstiegsplatz ab

Ohne Punkte sind die Tennis-Herren des TC Bad Schussenried von den beiden Auswärtsspielen am vergangenen Wochenende in der Regionalliga Südwest zurückgekehrt. Eine 4:5-Niederlage mussten die Schussenrieder am Samstag beim direkten Abstiegskonkurrenten Sulzbachtal hinnehmen, am Sonntag verlor Schussenried beim TC Bad Homburg mit 2:7. Dadurch rutschte der TCS auf einen Abstiegsplatz ab.

Gegen Sulzbachtal spielte in der ersten Runde Schussenrieds Jakob Sude gegen den Tschechen Tadeas Paroulek und verlor knapp (4:6, 5:7). Dabei hatte Sude beim Stand von 5:4 im zweiten Durchgang einen Satzball, den er nicht verwerten konnte. David Gaissert (an Position 4) lieferte sich mit Paul-Georg Günther einen enges Match. Nachdem Günther Satz eins mit 7:5 gewann, sicherte sich der Schussenrieder den zweiten Durchgang mit 7:6. Im Match-Tiebreak konnte Günther mit 10:8 schließlich den zweiten Punkt für das TZ DJK Sulzbachtal einfahren. Bernd Elshof unterlag Fred-Olivier Schommer (4:6, 2:6). Dominik Böhler holte dann den ersten Punkt für den TCS durch einen souveränen Sieg gegen den Montenegriner Ljubomir Celebic (6:4, 6:2). Den zweiten Punkt für die Schussenrieder sicherte Linus Erhart (3) gegen den Ungarn Petar Conkic (6:0, 6:4). Im letzten Einzel des Tages traf der Österreicher Gabriel Pfanner auf den Franzosen Hugo Schott. Pfanner gewann Satz eins mit 6:4. Der zweite Durchgang ging mit 6:0 an Schott. Der Match-Tiebreak blieb bis zum Schluss ausgeglichen – mit dem besseren Ende für den Sulzbachtaler.

Mit einer taktisch clever gewählten Aufstellung gewannen die Schussenrieder dann das das Einser- (Sude/Pfanner) und Dreier-Doppel (Erhart/Gaissert) souverän und glichen zum 4:4 aus. Im entscheidenden Zweier-Doppel konnten Böhler/Elshof gegen Paroulek/Schott im ersten Satz etliche Breakbälle nicht verwerten und mussten diesen somit mit 4:6 abgeben. Der zweite Durchgang verlief ähnlich und letztlich stand so die bittere 4:5-Niederlage des TCS fest.

Am Sonntag spielten die Schussenrieder auf der Anlage des Aufstiegsanwärters TC Bad Homburg. Der zeigte sich als eine Nummer zu groß für den TCS. Jakob Sude lieferte Elmar Ejupovic einen engen Kampf und verlor schlussendlich (5:7, 6:7). David Gaissert bekam es mit Marco Bortolotti zu tun und hatte in zwei Sätzen das Nachsehen. TCS-Spielertrainer Bernd Elshof ließ dem Nachwuchsspieler Adrian Janke nur wenige Chancen (6:2, 6:4). Dominik Böhler (1/gegen Lucas Gerch) und Gabriel Pfanner (5/gegen Milen Ianakiev) verloren jeweils mit 4:6 und 1:6. Linus Erhart unterlag nach TCS-Angaben unnötig im Match-Tiebreak (6:1, 2:6 und 2:10). Damit stand es nach den Einzeln 1:5 aus TCS-Sicht und der Spieltag war schon vor den Doppeln entschieden. Am Ende schlug eine eine 2:7-Auswärtsniederlage für Schussenried zu Buche.

„Das vergangene Wochenende war ein sehr unglückliches für uns, da wir insbesondere am Samstag alle Chancen auf den Sieg hatten“, bilanzierte David Gaissert. „Nichtsdestotrotz stehen wir auch jetzt nicht schlecht da. Wir haben alle Möglichkeiten den Klassenerhalt zu schaffen.“

Am kommenden Wochenende stehen nun die letzten beiden Spieltage der diesjährigen Regionalliga-Saison an. Der TCS rangiert momentan auf dem siebten Tabellenplatz. Zunächst spielt Schussenried am Samstag, 16. Juli, beim ungeschlagenen Tabellenführer TC Bad Vilbel, bevor es zum wahrscheinlich entscheidenden Match um den Klassenerhalt am Sonntag, 17. Juli, zu Hause gegen den TC Doggenburg kommen wird. Spielbeginn ist jeweils um 11 Uhr. „Die Tabellenkonstellation sieht so aus, dass Mannheim II, Doggenburg und wir mit 1:4-Siegen dastehen. Aufgrund des deutlich schlechteren Matchverhältnisses müsste Mannheim II beide Spiele gewinnen, um noch an uns vorbeizuziehen“, blickt Gaissert voraus. „Mit Doggenburg könnte es dann am Sonntag zum entscheidenden Match kommen. Wenn wir Doggenburg zu Hause schlagen, ziehen wir an ihnen vorbei. Deswegen ist es extrem wichtig, dass wir mit unseren Fans im Rücken am Sonntag alles mobilisieren und das Spielglück erzwingen, dass wir leider in den letzten Partien nicht auf unserer Seite hatten.“