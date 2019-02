TC Bad Schussenried macht Klassenerhalt perfekt

Die Tennis-Herren des TC Bad Schussenried haben in der Württembergstaffel das Heimspiel gegen den TC Hirschlanden klar mit 6:0 gewonnen. Durch diesen klaren Erfolg sicherten sich die Schussenrieder den Klassenerhalt und können am letzten Spieltag am 23. März zu Hause gegen den TC Markwasen Reutlingen sogar noch den zweiten Tabellenplatz erreichen.

Die Schussenrieder traten in der gleichen Besetzung wie in der Vorwoche beim Auswärtssieg in Böblingen an. Es begannen wieder in der ersten Runde der 16-jährige Michael Walser an Position zwei, TCS-Spielertrainer Bernd Elshof wurde an Position vier aufgeboten. Während Elshof seinen Gegner beim 6:1 und 6:0 deklassierte, machte es Walser, Kaderspieler des Württembergischen Tennisbunds (WTB), spannender. Sein Gegner war der Spielertrainer der Hirschlander Nils Muschiol.

Walser benötigt Match-Tiebreak

Nach einem verschlafenen ersten Satz, den Walser mit 2:6 verlor, zeigte er im zweiten Durchgang sein gewohntes druckvolles Spiel und konnte diesen mit 6:4 für sich entscheiden. Im entscheidenden Match-Tiebreak ging es sehr eng zu. Nach einem abgewehrten Matchball setzte sich der Schussenrieder letztlich mit 12:10 durch. In der zweiten Einzelrunde griffen dann auf Schussenrieder Seite Dominik Böhler an Position eins und David Gaissert an Position drei ins Geschehen ein. Beide ließen ihren Gegnern wenig Chancen und gingen verdient als Sieger vom Platz. Böhler setzte sich gegen Benedict Kurz mit 7:5 und 6:2 durch, Gaissert gewann mit 6:2 und 6:0 gegen Pascal Maaß. Im Doppel gewannen Böhler/Gaissert ebenso in zwei Sätzen (7:5, 6:3) wie Walser/Elshof (6:2, 7:6). Damit war der Schussenrieder 6:0-Erfolg gegen Hirschlanden und der Klassenerhalt in der Württembergstaffel perfekt.

Damit sind die Bad Schussenrieder auch schon gewappnet für die kommende Sommersaison, in der die erste Herrenmannschaft des TCS erstmals in der Württembergliga, der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands, aufschlagen wird. Dabei erwarten die Schussenrieder dann namhafte Gegner mit aktuellen und ehemaligen Spielern aus der Weltrangliste.