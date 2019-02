Die Tennis-Herren des TC Bad Schussenried hat am zweiten Spieltag der Württembergstaffel einen souveränen 5:1-Erfolg beim TC Böblingen gefeiert. Mit einer ausgeglichenen Bilanz (1:1) stehen die Schussenrieder damit auf dem dritten Tabellenplatz.

Für die Schussenrieder schlugen in der ersten Einzelrunde Michael Walser an Position zwei und Bernd Elshof an Position vier auf. Der 17-jährige Walser bekam es dabei mit dem 23-jährigen Böblinger Lukas Tvrdon zu tun und musste sich mit 2:6 und 4:6 geschlagen geben. Bernd Elshof, Schussenrieds Spielertrainer, machte es besser als sein Mannschaftskollege und glich durch einen 6:2, 6:4-Erfolg zum 1:1 aus. In der zweiten Einzelrunde gingen für die Schussenrieder Dominik Böhler an Position eins und David Gaissert an Position drei an den Start. Beide TCS-Spieler verließen den Platz als Sieger und brachten dadurch die Schussenrieder mit 3:1 in Führung. Dominik Böhler gewann gegen Nic Wiedenhorn (6:2, 6:4) und David Gaissert gegen Tim Schaper (6:1, 6:4). In den abschließenden Doppel benötigten die Schussenrieder nur noch einen gewonnenen Satz, um als Gesamtsieger festzustehen. Trotzdem wollte man beide Doppel gewinnen, um eine positive Punktebilanz zu erreichen. Im Doppel eins gewannen Böhler/Walser souverän mit 6:2 und 6:4, Gaissert/Elshof waren mit 7:5 und 6:0 erfolgreich. Schlussendlich schlug ein verdienter 5:1-Erfolg zu Buche, durch den die Schussenrieder ihre Ausgangssituation zum Verbleib in der höchsten Spielklasse Württembergs deutlich verbesserten.

Am kommenden Sonntag könnte der TCS mit einem Sieg zu Hause gegen den TC Hirschlanden den vorzeitigen Klassenerhalt perfekt machen. Spielbeginn ist um 11 Uhr in der Schussenrieder Tennishalle.