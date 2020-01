TC Bad Schussenried gewinnt Derby in Schwendi

Die erste Tennis-Herrenmannschaft des TC Bad Schussenried hat das Derby bei den Sportfreunden Schwendi in der Württembergstaffel mit 5:1 gewonnen. Der Verlauf des Derbys zwischen den im Sommer in der Oberliga spielenden Schwendiern und dem Württembergligist TC Bad Schussenried war jedoch knapper als es das Ergebnis schlussendlich aussagt. Dominik Böhler an Position eins und Bernd Elshof an Position vier ließen ihren Gegner wenig Chancen und gewannen deutlich in zwei Sätzen. David Gaissert an Position zwei und Michael Walser an Position drei hatten mit ihren jeweiligen Gegnern härter zu kämpfen und setzten sich erst im Match-Tiebreak durch.

Der Schussenrieder Spitzenspieler Dominik Böhler bekam es an Position eins mit Philipp Staible zu tun. Die Partie war zu Beginn des ersten Satzes ausgeglichen, jedoch setzte sich die Klasse des an Position 56 in der deutschen Rangliste und 747 in der Weltrangliste platzierten Schussenrieders durch und Böhler sicherte den ersten Punkt für die Schussenrieder mit einem 6:0 und 6:2.

David Gaissert hatte es an Position zwei mit Tobias Mayr zu tun. Die ehemaligen Klassenkameraden aus Biberacher Abiturzeiten lieferten sich einen harten Kampf. Mayr spielte zeitweise sensationelles Tennis und gewann den ersten Satz mit 7:6. Im zweiten Satz gelang Gaissert beim Stand von 6:5 ein Break und er sicherte sich Satz zwei mit 7:5, nachdem er im Laufe des zweiten Satzes einige Breakbälle liegen gelassen hatte. Im Match-Tiebreak behielt der Schussenrieder die Oberhand, zeigte seine mentale Stärke und setzte sich schlussendlich verdient mit 10:1 durch.

Michael Walser spielte an Position drei gegen Lukas Ottenbreit. Die Partie der ehemaligen Trainingskollegen, die in Biberach beim Württembergischen Tennisbund (WTB) in Biberach zusammen trainierten, entschied sich ebenfalls im Match-Tiebreak. Walser gewann schlussendlich mit 4:6, 6:2 und 12:10.

An Position vier spielte der Spielertrainer der Schussenrieder Bernd Elshof gegen den Schwendier Nachwuchsspieler Niklas Schürrle. Elshof spielte wie gewohnt druckvoll von der Grundlinie und sicherte den vierten Punkt für die Schussenrieder beim 6:1 und 6:4.

In den abschließenden Doppel gewannen Böhler/Gaissert das Einser-Doppel gegen Mayr/Ottenbreit mit 6:0 und 6:3. Das Zweier-Doppel bestritten auf Schussenrieder Seite Michael Walser und Marc Bucher und auf Schwendier Seite Philipp Staible und Raphael Schuler. Die Schwendier Routiniers setzten sich mit 6:2 und 6:3 durch und sicherten den Schwendier den Ehrenpunkt.

Heimspiel am Sonntag

Die Schussenrieder bestreiten nun am Sonntag, 26. Januar, ab 11 Uhr ihr drittes Spiel in der Württembergstaffel zu Hause gegen den amtierenden württembergischen Hallenmeister TC Oberstenfeld. Durch einen Sieg in diesem Spiel könnten die Schussenrieder einen großen Schritt in Richtung erster württembergischer Meistertitel der Vereinsgeschichte machen. Ab 10 Uhr gibt es im Vereinsheim des TC Bad Schussenried ein Weißwurstfrühstück.