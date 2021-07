TC Bad Schussenried bleibt punktlos

Eine 3:6-Auswärtsniederlage beim TC Doggenburg aus Stuttgart haben die Tennis-Herren des TC Bad Schussenried in der Regionalliga Südwest hinnehmen müssen. Die Chancen auf den Klassenerhalt für die Schussenrieder stehen nun nicht sehr gut. Mit 0:8 Punkten rangiert der TCS auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Erster Einzelpunkt für Schussenried in der Regionalliga-Historie

Das Auswärtsspiel in Stuttgart begann für den TCS sehr positiv, da David Gaissert an Position vier seinem Gegner Pascal Streit keine Chance ließ und im Eiltempo mit 6:1 und 6:2 siegte. Es war der erste Einzelpunkt für die Schussenrieder in der Regionalliga-Historie des Vereins. Jakob Sude (Position 2) und Michael Walser (6) hielten gegen ihre Doggenburger Gegner Wilson Leite (Brasilien) und Lukas Finzelberg gut dagegen, mussten sich aber dann beide am Ende geschlagen geben. Sude hielt die Partie in beiden Sätzen lange offen und verlor gegen den Brasilianer mit 3:6 und 5:7. Walser lag gegen Lukas Finzelberg in beiden Sätzen mit einem Break vorn, konnte dies aber nicht durchbringen und verlor nach TCS-Angaben unglücklich mit 4:6 und 5:7.

Den zweiten Einzelpunkt für Schussenried holte Dominik Böhler an der Spitzenposition gegen Bruno Sant‘Anna aus Brasilien mit 7:5 und 6:2. Böhler lag im ersten Satz schnell mit 5:1 vorn, musste aber dann noch mal zittern. Letztlich setzte sich der Schussenrieder aufgrund seiner guten Fitness durch.

Berrer erwischt einen Sahne-Tag

In den letzten beiden Einzeln spielten Linus Erhart und Gabriel Pfanner gegen Michael Berrer und Benedict Kurz auf Seiten der Stuttgarter. Erhart hatte es dabei mit dem ehemaligen Top-50-Spieler Berrer zu tun, den er beim letzten Aufeinandertreffen noch in zwei knappen Sätzen niedergerungen hatte. Nun hatte der Schussenrieder aber beim 2:6 und 1:6 das Nachsehen, da Berrer einen Sahne-Tag erwischte. Im letzten Einzel des Tages hatte der Schussenrieder Pfanner in einem ausgeglichenen Match einige Chancen das Spiel für sich zu entscheiden. Jedoch gewann Kurz die wichtigen Punkte und sicherte somit den Stuttgartern den 4:2-Vorsprung nach den Einzeln.

Nun mussten die Schussenrieder alle drei Doppel gewinnen, um noch den Sieg einzufahren. Böhler/Pfanner spielten gegen die beiden Brasilianer und unterlagen nach einem sehr gutem Match mit 4:6 und 4:6. Das Zweier-Doppel Erhart/Gaissert gewann den ersten Satz mit 7:6 und führte im zweiten Durchgang nach einem Break mit 1:0 gegen Berrer/Kurz. Danach drehten die Stuttgarter auf und gewannen noch mit 6:1 und 10:4. Das Dreier-Doppel entschieden Sude/Walser gegen Finzelberg/Rief mit 7:6 und 6:2 für sich, was schlussendlich die 3:6-Auswärtsniederlage besiegelte.

Theoretische Chance auf den Klassenerhalt

Nach der nun vierten Saisonniederlage wird es für die Schussenrieder sehr schwer noch die Klasse zu halten, da am letzten Doppelspieltag-Wochenende zunächst der Tabellenführer FTC Palmengarten aus Frankfurt nach Bad Schussenried kommt und zum Abschluss am letzten Spieltag das Auswärtsspiel bei Grün-Weiß Mannheim II ansteht. Mit zwei Siegen aus den letzten beiden Spielen würde der TCS noch eine theoretische Chance auf den Klassenerhalt haben. Nichtsdestotrotz bleibt man positiv gestimmt im Lager des TC Bad Schussenried und freut sich auf das letzte Heimspiel der Saison am Samstag, 17. Juli (Spielbeginn: 11 Uhr) gegen den Tabellenprimus aus Frankfurt.