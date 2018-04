Eine für 12. Mail geplante Tageswanderung des Schwäbischen Albvereins Bad Schussenried nach Lautlingen, Burgfelden muss wegen Unbegehbarkeit der Wege abgesagt werden.

Vermutlich wird am Sonntag , 13. Mai (Muttertag), eine Halbtageswanderung angeboten. Sie soll anderthalb bis maximal zwei Stunden dauern, das Wanderprofil ist in etwa vergleichbar mit der Wanderung Durlesbach-Mochenwangen. Einzelheiten werden in der kommenden Woche bekanntgegeben, kündigt der Albverein an.