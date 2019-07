Der Obst- und Gartenbauverein Bad Schussenried lädt am Sonntag, 7. Juni, von 13 bis 17 Uhr an den Bienenstand von Ruth Lang in Hopferbach, Unterer Öschweg 16/1, ein. Mitveranstalter ist die Nabu-Ortsgruppe Bad Schussenried. Anlässlich des Tags der deutschen Imkerei können sich alle Interessenten über die Arbeit an einem Bienenstand und über den Einsatz von Bienenprodukten in Küche, Körperpflege und der Gesundheitsfürsorge informieren. Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung wird das Insektensterben sein und was jeder Einzelne dagegen tun kann.