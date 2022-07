Tag der Offnen Tür im ZfP

300 Jahre Oberes Bräuhaus Bad Schussenried – dieses Jubiläum nimmt das ZfP Südwürttemberg zum Anlass, am Sonntag, 10. Juli, von 11 bis 16 Uhr einen Tag der Offenen Tür zu veranstalten. Rund um das Obere Bräuhaus ist Programm geplant.

Beginn ist um 11 Uhr mit einer Begrüßung der Regionaldirektion Donau-Riss am Bistro. Anschließend geht es mit einem Weißwurstfrühstück mit musikalischer Umrahmung durch die ZfP-Hauskapelle weiter. Um 13 Uhr informiert die Ärztliche Direktorin und Regionaldirektorin Donau-Riss Dr. Bettina Jäpel über „Psychiatrische Behandlungs- und Versorgungsangebote“. Um 13.30 Uhr führt Walter Hermanutz, Mitarbeiter der Finanzabteilung, mit seinem ausgeprägten historischen Wissen unter dem Titel „Vom Komödienhaus zum Bräuhaus“ durch das Obere Bräuhaus.

Um 13.45 Uhr führt die Musik-, Theater- und Kunsttherapie im Klostergarten an der Kunsttherapiehalle „Gerüchteküche“ nach dem Stück „Gott des Gemetzels“ auf. Musikalisch umrahmt wird die Aufführung von der Patienten-Band „little birds“. „Konzepte Psychiatrischer Pflege“ heißt der Vortrag von Ilona Herter, Pflegedirektorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Donau-Riss ab 14 Uhr im Bräuhaus Raum C.

Ab 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen am Bistro, musikalisch umrahmt von der Band DROPS. Um 14.30 Uhr findet eine weitere Bräuhausführung mit Walter Hermanutz statt (Bräuhaus Raum B). Eine weitere Theateraufführung im Klostergarten an der Kunsttherapiehalle gibt es um 14.45 Uhr: „gesund - krank - geheilt“ heißt die Vorführung der Musik-, Theater- und Kunsttherapie, musikalisch umrahmt von der Patienten-Band „little birds“.

„Demenz im Wandel der Zeit“ lautet der Vortrag von Dr. Mirjam Meyer, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Chefärztin der Abteilung Alterspsychiatrie in Bad Schussenried. Beginn ist um 15 Uhr im Bräuhaus Raum C. Ebenfalls um 15 Uhr bietet Dr. Bettina Jäpel allen Interessierten eine Führung über das ZfP-Gelände an. Um 15.30 Uhr gibt es abschließend noch einmal die Möglichkeit einer Bräuhausführung mit Walter Hermanutz (Bräuhaus Raum B).

Zusätzlich finden rund um das Bräuhaus Aktionen sowie ein Spieleangebot für Kinder statt. Informationsstände bieten Informationen zu den Themen Fach- und ambulante Pflege, Besuchsdienst, Ausbildung im ZfP und Krankenhaushygiene. Interessierte können die Therapiehallen besichtigen sowie eigene Produkte der Tagesförderstätte, der Holzwerkstatt sowie der Gärtnerei kaufen.