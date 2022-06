Tag der Ausbildungsbotschafter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 23. und 24. Mai war es so weit: Die „Tage der Ausbildungsbotschafter“ für die Schülerinnen und Schüler der 9. Klassenstufe der Jakob-Emele-Realschule Bad Schussenried konnten wieder in Präsenz und in vollem Umfang stattfinden.

Durch die Zusammenarbeit der Handwerkskammer Ulm mit der Industrie- und Handelskammer Ulm sowie der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben konnte aufs Neue ein breitgefächertes Angebot organisiert werden. Vor Ort waren unsere Bildungspartner: die SHW Automotive GmbH, die Liebherr-Mischtechnik GmbH, die Carthago Reisemobilbau GmbH, das ZfP Südwürttemberg sowie die Kreissparkasse Biberach. Darüber hinaus haben wir uns sehr gefreut, zum einen unseren zukünftigen Bildungspartner, die Kanzlei Kaufmann, aber auch wieder Vertreter der Elektro Rehm GmbH und der Karl Prestle Sanitär-Heizung-Flaschnerei GmbH & Co. KG bei uns im Haus begrüßen zu dürfen. Ganz neu dabei war die mps public solutions gmbh, welche das Spektrum in Richtung IT-Branche komplementierte.

Die Auszubildenden der jeweiligen Unternehmen gaben den Schülerinnen und Schülern durch interessante Kurzvorträge einen Einblick in ihren Ausbildungsberuf und den Weg dorthin. Auch stellten sie jeweils ihr Unternehmen mit Begeisterung vor.

Durch den geringen Altersunterschied zwischen den Schülerinnen und Schülern und den Auszubildenden entwickelte sich leicht eine vertrauensvolle Atmosphäre. Es konnten Fragen gestellt werden und auch der ein oder andere Tipp für die anstehende Bewerbungsphase und anschließende Vorstellungsgespräche wurde ausgetauscht.

Allen Beteiligten gilt ein herzliches Dankeschön für die erfolgreiche gemeinsame Organisation und den dadurch reibungslos erfolgten Ablauf und interessanten Austausch.