Der Tafelladen Bad Schussenried sucht Verstärkung. Die freiwillige Arbeit macht Freude, berichtet Sabine Blauensteiner: „Ich bin gern mit dabei, weil wir im Team gut zusammenarbeiten. Es macht Spaß, sich auszutauschen und andere Menschen kennenzulernen.“ Eine Motivation ist es für sie auch, „Menschen ein bisschen auf ihrem schweren Weg zu helfen“. Sie hofft, dass sich auch andere Freiwillige für die gute Sache begeistern können.

Bad Schussenried ist eine Tafel mit vergleichsweise wenigen Mitarbeitern, teilt das DRK mit. In Urlaubs- und Krankheitszeiten könne es eng werden. „Es wäre toll, wenn wir ein paar mehr Schultern hätten, auf denen wir die Aufgaben verteilen können“, sagt Sabine Blauensteiner. Gesucht werden zuverlässige Kollegen und Kolleginnen für den Fahrdienst und die Vorbereitungsaufgaben im Tafelladen. Sabine Blauensteiner freut sich auf Menschen, die Spaß an diesem Engagement und am Umgang miteinander haben.