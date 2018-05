Die interessanteste Partie des 26. Spieltags in der Fußball-Bezirksliga Donau findet in Hundersingen statt. Dort trifft der Zweite auf den Ersten, den FC Mengen. Beide Teams sind in der Rückrunde noch ohne Niederlage. Der designierte Meister hat in der gesamten Saison noch nicht verloren. Gelingt dem FCM der 22. Saisonsieg am Sonntag, kann die Meisterschaft schon fünf Spieltage vor Ende gefeiert werden. Im Kampf um die Vizemeisterschaft will sich der SV Uttenweiler noch einmal mit einbringen. Am Tabellenende ist wohl der Zug für Saulgau und Schelklingen abgefahren. Bad Schussenried empfängt die SG Altheim.

FV Bad Schussenried – SG Altheim (Sonntag, 15 Uhr). Zuletzt holte der FVS zwei Siege in Folge. Nun geht es gegen den Tabellennachbarn, der drei Punkte mehr auf der Habenseite hat. Gelingt den „Violetten“ der zehnte Saisonsieg, ist ein Platzwechsel in der Tabelle angesagt. Die Gäste fahren als drittbestes Auswärtsteam der Liga nach Schussenried und wollen sich auch für die 0:2-Niederlage im Hinrundenspiel revanchieren.