Der FV Bad Schussenried und der SV Ochsenhausen haben sich am Mittwochabend in der Fußball-Landesliga vor 400 Zuschauern im Schussenrieder Zellerseestadion 0:0-Unentschieden getrennt. Beide Mannschaften halten sich damit mit acht Punkten im Vorderfeld der Tabelle.

Eigentlich hätte er stinksauer, wütend oder zumindest enttäuscht sein müssen, doch nichts von alledem. Mathias Wesolowski, einer der beiden Spielertrainer des SV Ochsenhausen, zeigte sich zufrieden mit dem Remis und vor allem mit der Tatsache, dass seine Mannschaft erstmals in dieser Saison zu Null gespielt hatte. „Das hatten wir uns nach den bisherigen Ergebnissen unbedingt vorgenommen und das ist uns gelungen“, fasste der 29-Jährige zusammen. „Klar hätten wir das eine oder andere Tor machen können, aber es sollte eben nicht sein.“

Diese Gelassenheit ist selten bei Fußball-Trainern, aber Wesolowski ist ja auch noch Novize in diesem Geschäft. Denn Grund zur Verärgerung hätte er genügend gehabt. Vier hochprozentige Chancen vergab der SVO nach der Pause und hätte das Spiel den Möglichkeiten nach klar gewinnen müssen. Doch Unvermögen und die Reflexe von Schussenrieds Keeper Florian Harsch verhinderten einen Treffer. Wesolowski selbst stand nach 47 Minuten frei vor Harsch, der eingewechselte Chronos Pfluger schoss den 1,97-Meter-Mann im Schussenrieder Kasten auch freistehend an (78.). Burak Kesici (54.) und Alexander Ziesel (60.) vergaben ebenfalls Chancen, die sie sonst vermutlich sogar im Schlaf verwandeln.

Und der FV Bad Schussenried? Der Neuling verteidigte tapfer, wurde im zweiten Durchgang immer mehr in die eigene Hälfte gedrängt und konnte kaum noch für Entlastung sorgen. „In der zweiten Halbzeit hat man schon den Kräfteverschleiß gemerkt“, betonte Daniel Amann. Umso zufriedener war der Schussenrieder Trainer mit dem Punktgewinn. Den musste man nach dem Spielverlauf als äußerst glücklich bezeichnen. Vor der Pause hatten die Violetten trotz der verletzungsbedingten Ausfälle von Marcel Liebhardt (Sprunggelenk) und Jonas Gölz (Oberschenkel) noch gut mitgespielt. Allerdings kam der Gastgeber auch nur zu zwei erwähnenswerten Möglichkeiten. Ein 25-Meter-Schuss von Kapitän Patrick Baur strich nach einer halben Stunde knapp über die Latte. Fünf Minuten vor der Pause steckte Simon Kraft den Ball durch, doch Jan Dehmel vertändelte den Ball. „Wir hatten schon die Möglichkeit, auch in Führung zu gehen, aber unter dem Strich können wir sehr gut mit dem Unentschieden leben“, bilanzierte Baur, der trotz eines Knorpelschadens auf die Zähne biss.

FV vier Spiele ohne Bonelli

Das konnte Sebastian Wildenstein nicht, der nach seiner Verletzung im Biberach-Spiel am kommenden Montag am Meniskus operiert werden soll und einige Wochen ausfallen wird. Bekannt wurde am Rande des Spiels auch, dass Schussenrieds Torjäger Felix Bonelli nach seinem Platzverweis in Ostrach für vier Spiele gesperrt wurde. Damit kann er frühestens wieder beim Heimspiel gegen den FC Mengen am 15. September ins Geschehen eingreifen. „Insofern muss ich dem Team ein Riesenkompliment machen, was wir bislang erreicht haben“, freute sich Daniel Amann auf das kommende freie Wochenende. Das hat der SV Ochsenhausen nicht und muss sich in Straßberg die verlorenen Punkte aus Schussenried zurückholen.