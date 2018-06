Summer-Bounce-Festival lockt mit bekannten Top-Acts

(sobi) Zum zweiten Mal soll beim Summer-Bounce-Festival in Bad Schussenried richtig gefeiert werden. Am 5. und 6. August werden knapp 10 000 Gäste auf dem Festplatz der Stadt erwartet. Vor Kurzem wurden auch die endgültigen Acts des Festival bekannt gegeben.

Die international bekannten Bands und DJs sollen viele Jugendliche aus der Umgebung anlocken. Sehr stolz sind die Organisatoren des Festes auf das Hip-Hop-Duo „257ers“. Die zwei Rapper spielen normalerweise auf bekannteren Festivals, wie Rock am Ring und dem Southside-Festival. Am 5. August diesen Jahres werden sie in Schussenried ihr neues Album „Mikrokosmos“ vorstellen. Für weitere Stimmung am Freitag sorgen das Dance-Projekt „R.I.O feat U-Jean“, „Finger und Kadel“ und einige regionale DJs.

Am Samstag machen die DJs Platz für Rockbands. Top-Acts des Samstags werden „BRDigung“ mit ihrem neuen Album „Chaostheorie“ und „Who killed Bruce Lee“. Auch die Thrash-Metal-Band „Hämatom“, die einen Tag vorher noch in Wacken spielt, soll die Besucher des Summer-Bounce-Festivals begeistern.

Organisiert wird das gesamte Festival von einem eigens dafür gegründeten Verein. „Das Organisationsteam besteht nur aus ehrenamtlichen jungen Erwachsenen aus dem Landkreis Biberach,“ erzählt Axel Klaiber, einer der Mit-Organisatoren. „Wir haben den Verein ins Leben gerufen, um die Jugendarbeit in und um Bad Schussenried zu unterstützen. Die Einnahmen fließen nicht in unsere privaten Taschen.“

Es wird ein Shuttleservice angeboten, der in viele kleinere Ortschaften im Umkreis von 20 Kilometern fährt. Auch zum Bad Schussenrieder Bahnhof fährt einer der Shuttlebusse, so ist es auch kein Problem, mit dem Zug anzureisen. Falls es regnet, kann ein Großteil der Besucher in Zelten untergebracht werden. Um ein Festival dieser Größe stemmen zu können, suchen die Organisatoren noch helfende Hände. Gruppen oder Einzelpersonen, die helfen wollen, können sich per E-Mail an info@summer-bounce.de melden.

Festival Summer Bounce, Freitag, 5. August, Einlass um 18 Uhr, Show ab 19 bis 3 Uhr; Samstag, 6. August, Einlass um 15 Uhr, Show ab 16 Uhr bis 1.30 Uhr. Weitere Informationen zum Festival und zu den Headlinern gibt es online bei Facebook unter dem Stichwort „Summer Bounce II“. Tickets gibt es unter reservix.de und bei allen Vorverkaufstellen von reservix. (sobi)