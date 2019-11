Die großen Klöster waren immer Orte der Bildung: Das ist für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg Anlass, am „Welttag der Studierenden“ alle, die im Studium sind, zum kostenlosen Besuch in Kloster Wiblingen und in Kloster Schussenried einzuladen. Wer am Sonntag, 17. November, mit einem passenden Ausweis an die Klosterkasse kommt, kann kostenlos die Räume der barocken Klosteranlagen erleben. „Die Klöster stehen für eine große Bildungstradition“, sagt Joachim Moll, als Leiter der Klosterverwaltung Schussenried auch für Wiblingen zuständig. „Die Mönche forschten und lehrten bis zur Auflösung der Klöster im 19. Jahrhundert und die Klöster trugen das Bildungssystem in Oberschwaben.“ An diese Tradition knüpft man bei den Staatlichen Schlössern und Gärten an. Ulm ist ein bedeutender Hochschulstandort – auch zusammen mit dem benachbarten Neu-Ulm. In Kloster Wiblingen nutzt zudem die Universität Ulm einen Teil der Gebäude. Das Kloster Schussenried liegt nah zum Hochschulstandort Biberach. „Die Klöster haben so viele historische und aktuelle Verbindungen zu den Studierenden – da war es für uns klar, dass wir an diesem Tag mitmachen“, erklärt Joachim Moll. Der „International Students‘ Day“ soll an den studentischen Widerstand gegen den Einmarsch der deutschen Nationalsozialisten in die Tschechoslowakei im Jahr 1939 erinnern. Neun Studentenfunktionäre wurden damals hingerichtet, viele verhaftet.