Stricken für einen guten Zweck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Was mache ich in meiner Freizeit fragt sich Frau Ronneburg aus Moosburg am Federsee. Ihr Hobby ist Stricken und so kommt ihr der Gedanke, Socken und Mützen und vieles andere für einen guten Zweck zu stricken. Frau Ronneburg hat im Mai diesen Jahres aus den Spenden von Herbst 2021 bis Frühjahr 2022 die stolze Summe von 383 Euro an Annette Brade, Koordinatorin vom Kinderhospizdienst übergeben.

Carmen Brauchle stellt in ihrer Praxis für Physiotherapie in Bad Schussenried einen Tisch zur Verfügung, um die Strickwaren auszustellen. Ab Herbst 2022 sind die wärmenden Handarbeiten dort wieder gegen eine Spende abzugeben. Die Aktion soll künftig dauerhaft an die Ambulante Kinder- und Jugendhospizarbeit von Caritas in der Region Biberach-Saulgau gehen.

Ganz herzlichen Dank an Frau Ronneburg und an die Praxis von Carmen Brauchle für diese tolle Idee. Falls jemand Wolle übrig hat, freuen wir uns auf Ihren Anruf unter Tel.: 0151-11162503 bei Annette Brade, Koordinatorin des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Biberach-Saulgau.

Spendenkonto: IBAN:DE 6545 0070 0000 0185 97 Verwendungszweck: Kinderhospizdienst.