Strecke beim Wendelinusritt in Hopferbach geändert

In Hopferbach findet am Sonntag, 4. September, um 13.30 Uhr der erste Flurritt des Herbstes statt. Zu Ehren des heiligen Wendelin, dem Patron der Bauern und Hirten, dem auch die Hopferbacher Kapelle geweiht ist, reiten die Blutreitergruppen der umliegenden Gegend betend durch die Fluren. Es wird aber nicht die gewohnte Strecke geritten, teilen die Organisatoren in einem Schreiben mit. Wegen der Umleitungsstrecke, die durch Hopferbach geht, ist keine Straßensperrung möglich. Der geänderte Prozessionsweg führt nicht durch den Ort.

Jeweils an den Feldkreuzen wird der Ritt unterbrochen und für die Schöpfung und die Ernte gebetet, sowie der Segen mit dem Wetterkreuz durch Pfarrer Nicki Schaepen gespendet. Eines der Feldkreuze wurde restauriert und nun neu eingeweiht. Parallel dazu versammeln sich alle „Nichtreiter“ zu einer Andacht. Die Musikkapelle Otterswang wird dieses Gebet musikalisch bereichern. Wenn möglich, sollen die Teilnehmer das Gotteslob mitbringen.

Treffpunkt ist die Hofstelle Baur an der Abzweigung Richtung Bad Saulgau/Bierstetten. Wenn die Blutreitergruppen bei der Hofstelle eingeritten sind, wird die Andacht gemeinsam durch den feierlichen Segen mit dem Wetterkreuz und dem Lied „Großer Gott“ beendet. Danach sind alle zum gemütlichen Beisammensein eingeladen. Für unsicheres Wetter steht ein Zelt bereit. Parkmöglichkeit gibt es auf dem Grundstück der Familie Baur auf dem Weg Richtung Otterswang.